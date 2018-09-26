Открыт новый вид очень красивых неоновых рыб (фото)

Группа ученых из Калифорнийской академии наук нашла ранее неизвестный вид рифовой рыбы во время экспедиции к группе островов Сан-Паулу в Атлантическом океане.

Статья с описанием нового вида рыбок вышла в журнале Zookeys.

Рыбу обнаружили на глубине около 122 метров. Дайверы наткнулись на нее случайно — они наблюдали в это время за акулой. Как сообщают ученые, новый вид рыбы, названный Tosanoides aphrodite из-за своего яркого и красивого внешнего вида, обитает в расщелинах рифов «сумеречной зоны». И похоже, что это эндемик архипелага Сан-Паулу. Рыба живет практически в полной темноте, но при этом имеет очень яркий окрас. Особенно заметны самцы: их тело окрашено в розово-желтую полоску. Самки имеют однородный окрас апельсинового цвета.

Глубокие рифовые зоны, названные сумеречными, пока не очень хорошо изучены. Ученые стали исследовать их главным образом из-за ухудшения состояния мелководных рифов. Раньше они только предполагали, что там могут временно обитать мелководные организмы, однако оказалось, что в сумеречных зонах хватает своих обитателей. Так, группа ученых из Смитсоновского института ранее в этом году обнаружила у Южных Кариб уникальную экосистему на глубине между 130 и 309 метрами. Там они идентифицировали 30 новых вид рыб.

Для изучения состояния таких экосистем организовали инициативу Hope for Reefs. Именно в рамках нее и сделана недавняя находка. Действительно, существует множество угроз существованию коралловых рифов. Два года назад, например, на острове Рождества на юго-востоке Индийского океана часть рифов погибла из-за так называемого белого синдрома. Человеческую деятельность также считают одним из факторов риска существованию коралловых рифов.

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