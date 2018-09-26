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Открыт новый вид очень красивых неоновых рыб (фото)

Группа ученых из Калифорнийской академии наук нашла ранее неизвестный вид рифовой рыбы во время экспедиции к группе островов Сан-Паулу в Атлантическом океане.

Открыт новый вид очень красивых неоновых рыб (фото)

Статья с описанием нового вида рыбок вышла в журнале Zookeys.

Рыбу обнаружили на глубине около 122 метров. Дайверы наткнулись на нее случайно — они наблюдали в это время за акулой. Как сообщают ученые, новый вид рыбы, названный Tosanoides aphrodite из-за своего яркого и красивого внешнего вида, обитает в расщелинах рифов «сумеречной зоны». И похоже, что это эндемик архипелага Сан-Паулу. Рыба живет практически в полной темноте, но при этом имеет очень яркий окрас. Особенно заметны самцы: их тело окрашено в розово-желтую полоску. Самки имеют однородный окрас апельсинового цвета.

Открыт новый вид очень красивых неоновых рыб (фото)

Глубокие рифовые зоны, названные сумеречными, пока не очень хорошо изучены. Ученые стали исследовать их главным образом из-за ухудшения состояния мелководных рифов. Раньше они только предполагали, что там могут временно обитать мелководные организмы, однако оказалось, что в сумеречных зонах хватает своих обитателей. Так, группа ученых из Смитсоновского института ранее в этом году обнаружила у Южных Кариб уникальную экосистему на глубине между 130 и 309 метрами. Там они идентифицировали 30 новых вид рыб.

Для изучения состояния таких экосистем организовали инициативу Hope for Reefs. Именно в рамках нее и сделана недавняя находка. Действительно, существует множество угроз существованию коралловых рифов. Два года назад, например, на острове Рождества на юго-востоке Индийского океана часть рифов погибла из-за так называемого белого синдрома. Человеческую деятельность также считают одним из факторов риска существованию коралловых рифов.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: рыба

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