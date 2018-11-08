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«Открытый город» и ДНК банана: харьковчан приглашают на «Дни науки»

«Открытый город» и ДНК банана: харьковчан приглашают на «Дни науки»«Дни науки» традиционно проводятся дважды в год, весной и осенью. Нынешний фестиваль запланирован на 10-11 ноября. Он пройдёт в Харькове, Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Одессе и Житомире.

В программе — лекции и мастер-классы по темам из разных областей науки. Среди них — строительство в космосе и сортировка мусора, искусственное оплодотворение и вакцинация, выведение экономики «из тени» и история украинской рекламы. Также обещают рассказать о сексуальной безопасности детей и создании «открытого города» — с равными возможностями для всех жителей. На мастер-классах покажут, как оказывать первую помощь.

«А знаете ли вы, что у человека много общего с бананом? «Что именно?» — спросите вы, а мы ответим: «ДНК», то есть именно то, что обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение информации. Поэтому приобщайся к нашему мастер-классу и принимай участие в выделении ДНК из банана», — рассказывают ещё об одной теме организаторы.

В Харькове фестиваль будет проходить в двух местах: библиотеке имени Короленко (пер. Короленко, 18) и клубе «Шестой угол» («Свободный университет «Майдан-мониторинг», ул. Гиршмана, 9/27).

Более подробная программа — на сайте «Дней науки» и на странице проекта в Facebook.

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