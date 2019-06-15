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Отслужившие спутники на орбите научат генерировать электричество для борьбы с космическим мусором

Отслужившие спутники на орбите научат генерировать электричество для борьбы с космическим мусором

Инженеры из Университета Карлоса III в Мадриде предложили новый способ деорбитальной работы спутников — то есть использования аппаратов после окончания срока их службы. Ученые предлагают оборудовать их лентами, которые будут отражать солнечный свет и позволят вырабатывать электричество для питания резервных двигателей — это, в свою очередь, позволит бороться с космическим мусором.

На сегодняшний день на орбите Земли находятся более 750 тыс. объектов космического мусора диаметром более 1 см, двигающиеся со скоростью более 28 тыс. км/час. В основном это различные остатки ракет или шаттлов — начиная от огромных разгонных блоков и заканчивая маленькими болтами и гайками.

Чтобы начать борьбу с космическим мусором, ученые предлагают разные варианты использования вышедших из эксплуатации спутников. Одна из идей — оснастить аппараты лентами длиной несколько километров, шириной в 2 см и толщиной в 50 микрон — тоньше человеческого волоса. Лента должна быть покрыта термоэлектронным материалом, который будет испускать электроны при нагревании солнечным светом.

Прежде чем миссия спутника будет завершена, аппарат развернет ленту. Благодаря явлению, известному как сила Лоренца (определяется как сила, оказываемая магнитным полем на движущийся электрический заряд), эта лента будет генерировать электричество. Этот ток, в свою очередь, будет питать бортовые электрические двигатели спутника, чтобы сталкивать космический мусор с орбиты.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: космос

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