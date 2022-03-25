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Педагоги в цьому навчальному році виставлять учням підсумкові оцінки без державної підсумкової атестації

КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7132, яким дозволено одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів та складання ДПА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Освітнього Центру Верховної Ради України.

Держава, у першу чергу, висловила довіру педагогам, які в цьому навчальному році виставлять учням підсумкові оцінки без державної підсумкової атестації.

"Головним для нас є забезпечення максимальної безпеки учасників освітнього процесу. На жаль, це означає неможливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання в традиційному форматі у 2022 році.

Доступність вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для усіх громадян України, незалежно від місця їх перебування, є нашим найвищим пріоритетом.

І тому, завдяки цифровізації будуть створені максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії, а під час оффлайн процедур будуть максимально дотримані безпекові протоколи", - йдеться у повідомленні.

В Освітньому центрі додали, наразі МОН спільно з Комітетом освіти, науки та інновацій ВРУ, освітянами, експертами та батьками в оперативному режимі працють над остаточним механізмом вступу у 2022 році.

Його розробка знаходиться на фінальній стадії, і вже найближчим часом він буде презентований.

ВР спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році.

Источник: unn.com.ua

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