Пентагон больше не скрывает программу по изучению НЛО и обещает обнародовать новые данные

Пентагон на самом деле не прекращал отслеживать и изучать сообщения о странных и необъяснимых явлениях/объектах в воздушном пространстве, хотя неоднократно заявлял, что все подобные инициативы были давно прекращены. Как оказалось, программа до сих пор существует — просто теперь она называется иначе и передана под патронат разведывательного управления ВМС США, пишет издание The New York Times.

Сам факт признания существования программы вовсе не означает, что высокопоставленные должностные лица Пентагона теперь начнут на публике обсуждать секретные файлов из архива, которые не подлежат разглашению. Тем не менее в прошлом месяце упоминание этой программы появилось в отчете профильного комитета Сената США, в котором говорится о расходах на национальные спецслужбы на следующий год. В отчете сказано, что оперативная группа реагирования на неопознанные воздушные явления (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна «стандартизировать сбор данных и отчетность» по мониторингу за необъяснимыми летательными аппаратами и сообщать общественности о некоторых результатах работы каждые шесть месяцев.

И хотя уже вышедшие на пенсию американские чиновники, вовлеченные в соответствующие инициативы, включая Гарри Рейда, бывшего лидера большинства в Сенате, надеются, что программа будет искать доказательства существования транспортных средств потенциальных инопланетных цивилизаций, главное внимание уделяется совершенно другому. А именно использованию другими странами, в особенности потенциальными противниками, прорывной авиационной технологии, которая может представлять угрозу Соединенным Штатам.

Сенатор республиканец из Флориды Марко Рубио, являющийся исполняющим обязанности председателя комитета Сената по разведке, в этом месяце сообщил CBS, что он в первую очередь обеспокоен сообщениями о неопознанных самолетах над американскими военными базами. Он выразил обеспокоенность тем, что Китай, Россия или какой-либо другой противник совершили «некоторый технологический скачок», который «позволяет им проводить такую деятельность».

Напомним, в конце 2017 года мы узнали о масштабной программе Пентагона по исследованию НЛО, которая проводилась с 2007-го по 2012 годы. Затем в мае 2019 года The New York Times опубликовало еще один материал из этой же серии, основанный на рассказах пяти пилотов американских ВМС, которые около года (с лета 2014-го по март 2015 года) якобы видели НЛО у восточного побережья США.

27 апреля 2020-го видеозаписи, о которых рассказывали американские пилоты, были опубликованы на официальном сайте министерства обороны США. Тогда в Пентагоне заявили, что объекты, запечатленные на видео, по-прежнему рассматриваются как неопознанные.

Офицер военной разведки в отставке Луис Элизондо, который руководил предыдущей «Программой по расширенному опознаванию воздушных угроз», существовавшей как минимум с 2007-го по 2012 годы, подтвердил, что новая программа была создана на базе старой.

«Больше не нужно прятаться в тени. Будут работать новые правила прозрачности», — цитирует слова Луиса Элизондо источник.

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Источники: itc.ua, The New York Times

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