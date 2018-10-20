Переход на зимнее время: когда переводить часы и как адаптироваться к новому режиму

По традиции в последнее воскресенье октября 2018 года в Украине состоится переход на зимнее время.

В ночь с 27 на 28 октября в 4.00 стрелки часов нужно перевести на час назад – на 3.00 – и поспать подольше.

В 2011 году в Украине уже была попытка отменить перевод часов, но она оказалась неудачной, и мы продолжаем переходить на зимнее время из-за кратковременности светлой поры суток еще с 1981 года.

Отметим, что помимо Украины, в конце октября начнется зимнее время во многих странах Европы, США, Мексике, южной Австралии, Новой Зеландии, Иране, Израиле и др. (всего почти 100 стран).

Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, нежели на летнее. Но, невзирая на лишний час сна, нам все равно трудно привыкнуть к новому режиму. В случае перехода на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. Поэтому на адаптацию нужна минимум неделя.

Чтобы избежать нежелательных последствий для организма, за неделю до перевода часов не рекомендуется браться за более интенсивные виды тренировок. Также в целом рекомендуется снизить физические нагрузки во избежание переутомления.

Специалисты не рекомендуют задерживаться на работе или браться за более тяжелые виды деятельности. Для минимизации вреда можно последовательно отходить ко сну на 15 минут позже.

Также желательно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и травяного чая. Как минимум за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов.

Осенью иммунитет ослаблен, поэтому стоит включить в свой рацион побольше овощей и фруктов, витаминные комплексы (по рекомендации врача).

В солнечный день рекомендовано гулять на улице хотя бы 15 минут в день для пополнения запасов витамина D. Также полезными будут прогулки перед сном.

Теплая ванна, массаж или медитация вечером снимают напряжение, усталость, помогают быстро заснуть и проснуться на следующий день полностью отдохнувшим с зарядом бодрости.





Агентство Телевидения Новости