ПЕРСПЕКТИВЫ. УКРАИНА

С самого первого дня войны, буквально с 24 февраля работаю и провожу церемонии с глубинным погружением как сам, так и с участниками.

Если коротко - динамика работы участников и моя работа потрясает. То ,что ранее приходило и прорабатывалось несколько месяцев и даже лет, сейчас, в поле войны, решается и происходит переход в новые событийные ряды за несколько дней.

То, что происходит на внешних экранах - вообще не поддаётся описанию и пониманию человеческой логикой. Космического плана события. Планета Земля благодаря примеру, который совершает в настоящее время украинский народ, проживает мощнейший переход, не сравнимый ни с одним историческим событием прошлых веков.

Те, кто работает со мной и знает о моей мировоззренческой позиции, думаю, осознаёт авторство сих трансформаций, но сейчас не об этом.

То, что я вижу в части ближайших и отдаленных перспектив

Война закончится в апреле. Донбасс отвоюем сразу. С Крымом будет сложнее. Наша армия и военно-политическое руководство будут готовы реализовать сложившийся стратегический успех и войти в Крым. Однако Запад отговорит. Придётся подождать. Крым сперва перейдёт под управление миссии ООН, а затем, после проведения референдума, войдёт в состав Украины как Республика Крым, а затем как область. При этом Украина проведёт административную реформу и в её состав смогут входить и другие территории. Понятно какие.

Далее. Украина быстро отстроится. РФ не захочет выплачивать репарации, да по сути у них и не будет чем выплачивать. Оплата будет проходить за счёт замороженных активов Центробанка РФ, арестованных по всему миру активов российских олигархов.

В Украину зайдут мировые туристические операторы. Каждый адекватный житель Земли будет считать своим долгом хоть раз побывать в Украине и узнать для себя, что это за такая уникальная страна и что это за люди, так мужественно сражающиеся за свою страну.

Бренд «Я - Украинец» будет самым популярным и самым дорогим в мире

В Украине будет принята программа "Гражданство за инвестиции". Стоимость украинского паспорта превысит стоимость паспорта Объединённого Королевства.

В Украину переедут на ПМЖ многие культурные деятели, меценаты, бизнесмены. В том числе и из России.

Население Украины в течении десяти лет превысит 60 млн человек.

Налоговый климат, полная прозрачность ведения бизнеса будет для всех государств мира эталоном.

Кстати, 14 марта Президент Зеленский уже анонсировал начало Налоговой реформы. Отмена НДС и налога на прибыль. Уплата с оборота компаний 2%. И, по возможности, сейчас.

Страна воюет, враг в 20 км от Киева, а руководство державы уже смотрит в перспективу.

Вот так. Это я вижу и в это я работаю в последние дни.

И это произойдёт.

Держим строй!

Сражаемся!

Помогаем ЗСУ!

Слава Украине!

И ещё одна просьба. Я о ней никогда не прошу. При этом сейчас считаю это очень важным. Друзья, я прошу вас сделать максимальный репост. Эта информация, а по сути - эта энергия должна войти в максимальное количество человеческих существ. Там она уплотнится и начнёт работать по принципу синергии. И все вышенаписанное произойдёт и даже быстрее, чем я вижу.

От редакции: Благодарим харьковского предсказателя и целителя, автора этих слов за вдохновение!

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