Наука
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31.10.2018 22:50
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Первый внеземной ребенок может родиться в 2024 году

Первый внеземной ребенок может родиться в 2024 году

Ученые ищут женщин, которые согласятся на роды в космосе.

Ученые из проекта SpaceLife Origins хотят найти женщин, которые согласятся на роды вдали от Земли. Об этом сообщает Naked Science.

Женщин-добровольцев, которые захотят родить в космосе, ищут в связи с мечтами человечества о колонизации Солнечной системы и подготовки к ней. Исследователи считают, что для осуществления таких масштабных планов необходимо знать, как космос влияет на различные аспекты человеческого тела.

По предварительной информации известно, что специалисты создают некий “эмбрион-инкубатор”. Именно в нем в 2021 году планируют начать выращивание эмбриона, которому суждено родиться за пределами нашей планеты. Согласно планам ученых, в 2024 году на свет должен родиться первый “космический малыш”.

“Во время 24-36-часовой миссии женщина родит в 400 километрах над Землей в сопровождении обученной медицинской команды мирового уровня. Тщательно подготовленный и контролируемый процесс, подобно земным западным стандартам для матери и ребенка, снизит все возможные риски”, – рассказывают в компании.

Исследователи говорят, что к 2034 году с их помощью должны родиться несколько таких малышей.

В SpaceLife Origin утверждают, что проведение данного мероприятия – не из дешевых удовольствий. Специалисты рассказывают, что одно лишь зачатие эмбриона в космосе может стоить около 5 миллионов долларов, а рождение – дороже.

Поиск женщин, которые согласятся на такой эксперимент, начнется в 2022 году.

Как сообщалось ранее, британские ученые научились распознавать ложь по почерку.

Источник: www.objectiv.tv

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Темы: дети, космос

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