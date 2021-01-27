Пять признаков того, что пора менять смартфон

Недорогой смартфон тоже может соответствовать всем современным стандартам.

Несмотря на то, что за последние годы качество сборки смартфонов и их мощность позволяют пользоваться ими гораздо дольше, чем в начале прошлого десятилетия, они все равно со временем устаревают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Подробности.

Если вы человек практичный и не участвуете в ежегодной гонке за новинками мобильного рынка, то вам все равно стоит обратить внимание на серьезные симптомы, которые сигнализируют о том, что ваш смартфон пора отправить «на пенсию» и купить новый аппарат, причем не обязательно дорогой.

Конечно, менять старую трубку не хочется, особенно, если вы не привыкли расставаться с привычными для вас вещами. Но порой приходится идти на такие жертвы и потратить денег на новый смартфон. Не обязательно идти на поводу у маркетинга, который рекламирует дорогие и статусные устройства, а достаточно бюджетного смартфона – даже такой недорогой аппарат будет соответствовать всем современным стандартам.

Читайте наши советы о том, как узнать, что пришло время заменить старый смартфон на новый.

Тормозит смартфон

Замедление работы смартфона частое явление, которое можно исправить очисткой системной памяти «от мусора» или удалением ненужных приложений, которые замедляют работу мобильного устройства. Также помогает простая перезагрузка.

Но если смартфон тормозит и глючит даже после перезагрузки и очистки памяти, то вероятно, слабая батарея перевела его в режим работы пониженного энергопотребления и снижает скорость работы процессора, от чего он становится медленным.

В iPhone опцию замедления смартфона можно отключить, которая появилась после множества жалоб пользователей. Но в этом случае трубка будет садиться буквально на глазах. Можно также заменить батарею, но это уже серьезный сигнал о том, что смартфон устарел.

В общем, чтобы не утомлять себя поиском отключения подобных настроек и беготни по сервисным центрам, лучше просто заменить смартфон на новый.

Слабый заряд аккумулятора

Этот симптом проявляется после вышеописанного. Если ваш смартфон «не доживает» до вечера после того, как вы сняли его с зарядки утром, это говорит об «усталости» батареи и очень высоком цикле заряд/разряд, а этот параметр ограничен.

Как правило, батарея сильно изнашивается после достижения 50-процентного порога циклов зарядки. Смартфон, конечно, будет работать, но проценты батареи будут улетать на глазах и устройство будет подводить в самый ответственный момент. К примеру, аппарат может выключиться при достижении 20% заряда.

Неравномерная подсветка экрана

По мере устаревания смартфона у него начинают проявляться конструктивные недостатки. Один из серьезных симптомов устаревания смартфона – неравномерная подсветка экрана.

Исправить эту проблему можно исключительно его заменой. Однако стоимость подобной операции может составлять более половины стоимости смартфона.

Так что имеет смысл побыстрее купить новый аппарат и перенести всю информацию на него — пока на экране старого хоть что-то можно разглядеть.

Смартфон не получает обновлений

Важным признаком того, что пора подумать о замене смартфона, является отсутствие новых обновлений для мобильной операционной системы. Причем ситуация с Android обстоит хуже, чем с iOS – Apple недавно расширила поддержку обновлений для старых устройств до 4 лет, тогда как Google или сами вендоры перестают обновлять смартфоны старше 3 лет.

Обновления обеспечивают улучшенную стабильность и безопасность телефонов, однако они разработаны с учетом определенных характеристик и со временем перестают поддерживать старое оборудование.

Когда ваш смартфон устаревает, у него не будет достаточно памяти, мощности процессора или каких-либо элементов, необходимых для работы новой версии прошивки, обновления станут недоступными.

Кроме того, как только вы перестанете получать обновления для операционной системы, во многих случаях вы, скорее всего, перестанете получать обновления приложений, что также отрицательно скажется на производительности и сделает смартфон уязвимым к взлому.

Моральное устаревание

Последний пункт связан с тем, что смартфон просто перестает выполнять свои привычные функции и не справляется с запуском привычных приложений вследствие его морального устаревания – его аппаратная начинка просто не справляется.

Например, скорость загрузки веб-страниц снизилась, фотографии получаются неудовлетворительного качества, многие приложения установить не получается, а если они запускаются, то с большим трудом.

Таким образом, ваш смартфон уже устарел и просто не справляется с современными требованиями сервисов, доступа к интернету – пора его заменить на более новый.

Источник: hronika.info/

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