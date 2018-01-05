Пять секретов мозга: как рождаются сомнения и страх

В нашем мозгу происходит множество процессов, многие из которых не могут объяснить даже ученые. Наш мозг может подводить нас, пугать и даже обманывать. Нейробиологи разобрались, почему так происходит.

НЕСОВЕРШЕННЫЙ МОЗГ. В книге нейробиолога Дина Бернетта «Идиотский бесценный мозг» собраны самые интересные открытия нейронауки, касающиеся нашего поведения. Автор рассказывает о том, что в человеческом мозге часто происходят сбои, из-за которых мы забываем имена людей, путаем даты или не можем справиться с паническими атаками. Некоторые процессы влияют на нашу память, другие – на восприятие окружающего мира. Бернетт отмечает, что наш мозг далек от совершенства, а его недостатки влияют на наши поступки и ошибки.

ЖУТКО И СТРАШНО. Случалось ли с вами, когда в темноте мерещится что-то жуткое? Мы смотрим на куртку на вешалке, а нам кажется, что за шкафом стоит человек. Или мы слышим звуки, напоминающие нам шаги…

Это связано с тем, что наш мозг мгновенно реагирует на любую ситуацию, которая расценивается как потенциальная угроза. Такая реакция – результат миллионов лет эволюции, когда выживать удавалось только самым осторожным. В случае угрозы мозг настраивается на нападение или бегство, именно поэтому организм сразу получает заряд адреналина.

ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ И ОБИДЧИВОСТЬ. Наш мозг в первую очередь запоминает и концентрирует внимание на негативе. Поэтому услышав десять положительных отзывов и один отрицательный, вы запомните именно негатив. Это объясняется тем, что слыша критику, человек испытывает стресс, хоть и небольшой.

ЗАБЫЛ, ЧТО ХОТЕЛ. Бывает, что в полной решимости направляясь в соседнюю комнату, мы мгновенно забываем о том, что хотели сделать. Случается это из-за особенностей кратковременной памяти, которая постоянно находится в действии. Наш мозг с большой скоростью обрабатывает информацию, которая практически сразу забывается. Когда в системе обработки информации происходит сбой, человек может забыть что-то важное, о чем помнил буквально две минуты назад.

ВСЕ ЧУВСТВА НА ЛИЦЕ. Наш мозг прекрасно справляется с распознаванием эмоций, поэтому людям достаточно трудно скрыть свои чувства. Даже когда мы умело скрываем эмоции, окружающие понимают, когда улыбка искренняя, а когда – натянутая.

СОМНЕНИЯ. Более умные и образованные люди часто сомневаются в своих способностях. И из-за этого довольно часто проигрывают глупцам. Психологи открыли интересную закономерность – глупые люди чаще уверены в том, что выполняют свою работу хорошо, а умные – постоянно сомневаются. Глупым людям бывает трудно осознать, что они плохо с чем-то справляются.

Источник: etcetera.media

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