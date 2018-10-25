Почему Луна не падает на Землю?

Представьте себе, что вы берёте в руку камень и отпускаете его. Он падает на землю вертикально. Теперь представьте, что вы не просто отпускаете камень, но бросаете его параллельно поверхности земли. Он снова упадёт, но при этом ещё и отлетит на какое-то расстояние. Чем сильнее вы его толкнёте, тем дальше он успеет отлететь, прежде чем упадёт на землю. Если толкнуть камень сильно, он перед падением успеет отлететь на расстояние, на котором уже сказывается шарообразность Земли (здесь уже приходится писать слово «Земля» с большой буквы): её округлая поверхность будет как бы уходить из-под летящего камня.

Если толкнуть его со скоростью 8 км/с (для простоты считаем Землю гладким шаром без рельефа и атмосферы), Земля будет «уходить» из-под него ровно с той же «скоростью», с которой он будет на неё падать. То есть камень будет по-прежнему падать на Землю, только падение это никогда не закончится. То же самое происходит и с Луной: она не только падает на Землю, но и вращается вокруг неё, поэтому падение оказывается бесконечным.

Источник: elementy.ru

Новости портала «Весь Харьков»