Почему вода прозрачная?

Прозрачность определяется способностью вещества пропускать или поглощать световое излучение в видимой для человеческого глаза части спектра.

Прозрачность с точки зрения человека — это способность какого-то вещества пропускать через себя или поглощать световое излучение в видимой для нашего глаза части спектра. Если же поверхность отражает световые волны определенной частоты, то для человеческого глаза это выглядит как цвет, соответствующий частоте – синий, красный и так далее.

Способность воды поглощать световое излучение видимой части спектра связана с особенностями колебания водорода в ее молекулах. Частоты этих колебаний совпадают с частотами красной части спектра. Поэтому короткие световые волны синей части спектра рассеиваются лучше, чем длинные, в красной части. Этот эффект заметен, когда воды много. Она пропускает свет неравномерно, и море мы видим голубым или синим в зависимости от глубины. В то же время малое количество морской воды в стакане будет прозрачным.

Кроме того, вода – жидкость, и она однородна. Многие такие среды легко пропускают через себя свет, а не рассеивают его. А вот если вода загрязнена, в ней находятся взвеси (скажем, частицы песка и ила, микроводоросли и т.п.), то тогда она теряет однородность. Для человеческого глаза такая вода приобретает цвет, как, например, во многих реках или озерах.

Источник: vokrugsveta.ua

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