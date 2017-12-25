Сегодня 06:15
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 26 декабря, вторник
Предновогодняя неделя в Харькове будет теплой и пасмурной
Утром +2°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 97%
Ветер: юго-западный, 5 м/с
Днем +7°C
Малооблачно
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 89%
Ветер: западный, 6 м/с
Вечером +4°C
Ясно
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 96%
Ветер: юго-западный, 4 м/с
Ночью +4°C
Пасмурно
Давление: 751 мм рт. ст.
Влажность: 97%
Ветер: юго-западный, 5 м/с
Источник: gismeteo.ua