Погода в Харькове подробно

Сегодня 06:15

Сегодня 06:15

Сегодня 26 декабря, вторник

Предновогодняя неделя в Харькове будет теплой и пасмурной

Утром +2°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 97%

Ветер: юго-западный, 5 м/с

Днем +7°C

Малооблачно

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 89%

Ветер: западный, 6 м/с

Вечером +4°C

Ясно

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 96%

Ветер: юго-западный, 4 м/с

Ночью +4°C

Пасмурно

Давление: 751 мм рт. ст.

Влажность: 97%

Ветер: юго-западный, 5 м/с

Источник: gismeteo.ua

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