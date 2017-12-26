Погода в Харькове подробно

Сегодня 27 декабря, среда

Температура в Украине поднялась на 8 градусов выше нормы: новый рекорд за 136 лет

Утром +4°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 749 мм рт. ст.

Влажность: 99%

Ветер: южный, 5 м/с

Днем +6°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 747 мм рт. ст.

Влажность: 94%

Ветер: южный, 5 м/с

Вечером +6°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 746 мм рт. ст.

Влажность: 94%

Ветер: южный, 3 м/с

Ночью +6°C

Пасмурно

Давление: 748 мм рт. ст.

Влажность: 97%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Источник: gismeteo.ua

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