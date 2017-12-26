Сегодня 06:14
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 27 декабря, среда
Температура в Украине поднялась на 8 градусов выше нормы: новый рекорд за 136 лет
Утром +4°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 749 мм рт. ст.
Влажность: 99%
Ветер: южный, 5 м/с
Днем +6°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 747 мм рт. ст.
Влажность: 94%
Ветер: южный, 5 м/с
Вечером +6°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 746 мм рт. ст.
Влажность: 94%
Ветер: южный, 3 м/с
Ночью +6°C
Пасмурно
Давление: 748 мм рт. ст.
Влажность: 97%
Ветер: юго-западный, 3 м/с
Источник: gismeteo.ua