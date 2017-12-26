Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:14
Просмотров: 104

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 27 декабря, среда

Температура в Украине поднялась на 8 градусов выше нормы: новый рекорд за 136 лет

Утром +4°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 749 мм рт. ст.

Влажность: 99%

Ветер: южный, 5 м/с

Днем +6°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 747 мм рт. ст.

Влажность: 94%

Ветер: южный, 5 м/с

Вечером +6°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 746 мм рт. ст.

Влажность: 94%

Ветер: южный, 3 м/с

Ночью +6°C

Пасмурно

Давление: 748 мм рт. ст.

Влажность: 97%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей


Читайте ещё:

Погода в Харькове подробно
26.12.2017 06:15    151
Погода в Харькове подробно
25.12.2017 06:20    481
Погода в Харькове подробно
24.12.2017 06:19    258
Ждем чуда: какой будет погода в Харькове на Новый год
23.12.2017 06:24    630
Погода в Харькове подробно
23.12.2017 06:17    201
Погода в Харькове подробно
22.12.2017 06:15    363
Погода в Харькове подробно
21.12.2017 06:14    702
Как электромобилю пережить зиму?
20.12.2017 08:51    240
Погода в Харькове подробно
20.12.2017 06:15    400
Погода в Харькове подробно
19.12.2017 06:14    350
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 