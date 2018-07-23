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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 24 июля, вторник

Утром +24°C

Ясно

Давление: 744 мм рт. ст.

Влажность: 78%

Ветер: юго-восточный, 3 м/с

Днем +26°C

Малооблачно, дождь, гроза

Давление: 744 мм рт. ст.

Влажность: 71%

Ветер: восточный, 4 м/с

Вечером +22°C

Малооблачно, небольшой дождь, гроза

Давление: 746 мм рт. ст.

Влажность: 90%

Ветер: восточный, 3 м/с

Ночью +20°C

Пасмурно

Давление: 746 мм рт. ст.

Влажность: 97%

Ветер: восточный, 3 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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