Сегодня 06:15
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 24 июля, вторник
Утром +24°C
Ясно
Давление: 744 мм рт. ст.
Влажность: 78%
Ветер: юго-восточный, 3 м/с
Днем +26°C
Малооблачно, дождь, гроза
Давление: 744 мм рт. ст.
Влажность: 71%
Ветер: восточный, 4 м/с
Вечером +22°C
Малооблачно, небольшой дождь, гроза
Давление: 746 мм рт. ст.
Влажность: 90%
Ветер: восточный, 3 м/с
Ночью +20°C
Пасмурно
Давление: 746 мм рт. ст.
Влажность: 97%
Ветер: восточный, 3 м/с
Источник: gismeteo.ua
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