Погода в Харькове подробно

Сегодня 25 сентября, вторник

УкрГидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на УкрГидрометцентр. В частности, синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами, усиление ветра до 22 м/с, а в западных областях – до 28 м/с. В Карпатах сегодня ожидается дождь с мокрым снегом.

«Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3 градуса», – сказано в сообщении.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, во вторник в городе – облачно, ночью – дождь, днем – небольшой дождь, ветер – 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 4-9 градусов тепла, днем – 12-17 градусов выше нуля, сообщает пресс-служба горсовета.

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Источник: gismeteo.ua

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