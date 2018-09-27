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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 28 сентября, пятница

Утром +12°C

Ясно

Давление: 753 мм рт. ст.

Влажность: 80%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Днем +18°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 60%

Ветер: юго-западный, 6 м/с

Вечером +14°C

Малооблачно

Давление: 750 мм рт. ст.

Влажность: 79%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Ночью +12°C

Малооблачно

Давление: 750 мм рт. ст.

Влажность: 88%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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