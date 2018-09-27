Сегодня 06:17
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 28 сентября, пятница
Утром +12°C
Ясно
Давление: 753 мм рт. ст.
Влажность: 80%
Ветер: юго-западный, 3 м/с
Днем +18°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 60%
Ветер: юго-западный, 6 м/с
Вечером +14°C
Малооблачно
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 79%
Ветер: юго-западный, 3 м/с
Ночью +12°C
Малооблачно
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 88%
Ветер: юго-западный, 3 м/с
Источник: gismeteo.ua
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