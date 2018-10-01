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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 2 октября, вторник

Утром +13°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 749 мм рт. ст.

Влажность: 82%

Ветер: юго-восточный, 2 м/с

Днем +17°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 749 мм рт. ст.

Влажность: 72%

Ветер: юго-западный, 2 м/с

Вечером +13°C

Малооблачно

Давление: 750 мм рт. ст.

Влажность: 92%

Ветер: северо-западный, 2 м/с

Ночью +7°C

Пасмурно

Давление: 751 мм рт. ст.

Влажность: 100%

Ветер: юго-западный, 2 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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