Сегодня 06:16
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 2 октября, вторник
Утром +13°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 749 мм рт. ст.
Влажность: 82%
Ветер: юго-восточный, 2 м/с
Днем +17°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 749 мм рт. ст.
Влажность: 72%
Ветер: юго-западный, 2 м/с
Вечером +13°C
Малооблачно
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 92%
Ветер: северо-западный, 2 м/с
Ночью +7°C
Пасмурно
Давление: 751 мм рт. ст.
Влажность: 100%
Ветер: юго-западный, 2 м/с
Источник: gismeteo.ua
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