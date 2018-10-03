Сегодня 06:17
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 4 октября, четверг
Утром +10°C
Малооблачно
Давление: 746 мм рт. ст.
Влажность: 70%
Ветер: западный, 7 м/с
Днем +11°C
Малооблачно, небольшой дождь
Давление: 747 мм рт. ст.
Влажность: 57%
Ветер: западный, 9 м/с
Вечером +7°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 79%
Ветер: западный, 7 м/с
Ночью +6°C
Облачно, небольшой дождь
Давление: 753 мм рт. ст.
Влажность: 76%
Ветер: северо-западный, 6 м/с
Источник: gismeteo.ua
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