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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 4 октября, четверг

Утром +10°C

Малооблачно

Давление: 746 мм рт. ст.

Влажность: 70%

Ветер: западный, 7 м/с

Днем +11°C

Малооблачно, небольшой дождь

Давление: 747 мм рт. ст.

Влажность: 57%

Ветер: западный, 9 м/с

Вечером +7°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 750 мм рт. ст.

Влажность: 79%

Ветер: западный, 7 м/с

Ночью +6°C

Облачно, небольшой дождь

Давление: 753 мм рт. ст.

Влажность: 76%

Ветер: северо-западный, 6 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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