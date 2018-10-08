Погода в Харькове подробно

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Упродовж поточного тижня в області очікується ясна погода з помірною температурою і без суттєвих опадів.

З 8 жовтня циркуляція повітря змінилась, і потоки з південного заходу принесли в регіон бабине літо.

За словами завідувачки сектора метеопрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенії Ляшенко, період теплої та сухої погоди, пов'язаний зі стійким антициклоном, гарантовано протримається найближчі п’ять днів.

— Точно можемо сказати, що тепло буде до 13 жовтня. Можливо, тепла температура протримається і довше, — додає синоптик.

Попри теплі дні, температурних рекордів у області синоптики поки не фіксують. Приміром, 8 жовтня максимальна позначка досягала 18,7 градуса, натомість у 1984 році фахівці центру фіксували 22,2 позначки тепла.

Також за даними Українського гідрометцентру, в найближчі дні на території області вночі температура повітря коливатиметься від 6-8 градусів тепла, а вдень сягатиме 19 градусів.

(Источник: slk.kh.ua)

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Источник: gismeteo.ua

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