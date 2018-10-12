Погода в Харькове подробно

Сегодня 13 октября, суббота

В Харькове будет тепло и солнечно. Как сообщил портал Gismeteo, в субботу, 13 октября, тоже ясно. Температура ночью - плюс 4 град., днем - плюс 17.

В воскресенье, 14 октября, - ясно. Температура ночью - плюс 6 град., днем - плюс 17 градусов.

В понедельник, 15 октября, - тоже ясно. Температура ночью - плюс 8 град., днем - плюс 18 градусов.

Утром +9°C

Ясно

Давление: 765 мм рт. ст.

Влажность: 66%

Ветер: северный, 2 м/с

Днем +17°C

Ясно

Давление: 764 мм рт. ст.

Влажность: 41%

Ветер: северо-западный, 2 м/с

Вечером +9°C

Ясно

Давление: 763 мм рт. ст.

Влажность: 75%

Ветер: северо-западный, 3 м/с

Ночью +6°C

Ясно

Давление: 762 мм рт. ст.

Влажность: 90%

Ветер: северный, 2 м/с

Источник: gismeteo.ua

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