Погода в Харькове подробно
Сегодня 13 октября, суббота
В Харькове будет тепло и солнечно. Как сообщил портал Gismeteo, в субботу, 13 октября, тоже ясно. Температура ночью - плюс 4 град., днем - плюс 17.
В воскресенье, 14 октября, - ясно. Температура ночью - плюс 6 град., днем - плюс 17 градусов.
В понедельник, 15 октября, - тоже ясно. Температура ночью - плюс 8 град., днем - плюс 18 градусов.
Утром +9°C
Ясно
Давление: 765 мм рт. ст.
Влажность: 66%
Ветер: северный, 2 м/с
Днем +17°C
Ясно
Давление: 764 мм рт. ст.
Влажность: 41%
Ветер: северо-западный, 2 м/с
Вечером +9°C
Ясно
Давление: 763 мм рт. ст.
Влажность: 75%
Ветер: северо-западный, 3 м/с
Ночью +6°C
Ясно
Давление: 762 мм рт. ст.
Влажность: 90%
Ветер: северный, 2 м/с
Источник: gismeteo.ua