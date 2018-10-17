Погода в Харькове подробно
Сегодня 18 октября, четверг
На Харківщині — температурний рекорд. Синоптики знову зафіксували найтепліші дні.
Як повідомили «СК» у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, найтеплішим виявилося 16 жовтня, коли температура повітря сягнула 23,7 градуса тепла. Востаннє цього дня рекордні градуси фіксували в 1993 році. Тоді на вулиці було 22,2 градуса тепла.
Сонячну та суху погоду синоптики обіцяють щонайменше до кінця цього тижня. Окрім цього, у регіональному центрі запевнили, що це не останні теплі рекорди.
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Влажность: 72%
Ветер: восточный, 3 м/с
Ночью +9°C
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Влажность: 89%
Ветер: юго-восточный, 2 м/с
Источник: gismeteo.ua