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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 18 октября, четверг

На Харківщині — температурний рекорд. Синоптики знову зафіксували найтепліші дні.

Як повідомили «СК» у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, найтеплішим виявилося 16 жовтня, коли температура повітря сягнула 23,7 градуса тепла. Востаннє цього дня рекордні градуси фіксували в 1993 році. Тоді на вулиці було 22,2 градуса тепла.

Сонячну та суху погоду синоптики обіцяють щонайменше до кінця цього тижня. Окрім цього, у регіональному центрі запевнили, що це не останні теплі рекорди.

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Источник: gismeteo.ua

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Темы: погода

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