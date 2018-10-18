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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 19 октября, пятница

С 15 по 17 октября в Харькове была зафиксирована самая высокая температура за время наблюдений. В среду термометр показал 23,6 градуса, во вторник - 23,7, а в понедельник — 22,6.

Об этом сообщает портал "Погода и климат".

Стоит отметить, что средняя температура в эти дни обычно составляет 14-15 градусов выше нуля. А холоднее всего было 17 октября 1976 года, когда градусник термометра опустился до -8.

Жара не прошла даром: по всей области были пожары в экосистемах

Их общая площадь составила около 9 га. Больше всего таких возгораний (по 4) произошло на территории Чугуевского района и в Харькове. Также вине возникали в Харьковском, Кегичевском, Барвенковском, Купянском, Балаклейском, Нововодолажском, Змиевском, Шевченковском, Лозовском, Золочевского, Богодуховском районах области.

Основными причинами пожаров в экосистемах является намеренное выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Будьте бдительными и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».

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Источник: gismeteo.ua, objectiv.tv, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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