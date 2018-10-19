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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 20 октября, суббота

Утром +11°C

Пасмурно

Давление: 751 мм рт. ст.

Влажность: 80%

Ветер: северный, 2 м/с

Днем +17°C

Ясно

Давление: 751 мм рт. ст.

Влажность: 58%

Ветер: северо-восточный, 3 м/с

Вечером +12°C

Малооблачно

Давление: 751 мм рт. ст.

Влажность: 87%

Ветер: северо-восточный, 4 м/с

Ночью +10°C

Малооблачно

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 94%

Ветер: северо-восточный, 3 м/с

Источник: gismeteo.ua, objectiv.tv, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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