Сегодня 06:19
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 20 октября, суббота
Утром +11°C
Пасмурно
Давление: 751 мм рт. ст.
Влажность: 80%
Ветер: северный, 2 м/с
Днем +17°C
Ясно
Давление: 751 мм рт. ст.
Влажность: 58%
Ветер: северо-восточный, 3 м/с
Вечером +12°C
Малооблачно
Давление: 751 мм рт. ст.
Влажность: 87%
Ветер: северо-восточный, 4 м/с
Ночью +10°C
Малооблачно
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 94%
Ветер: северо-восточный, 3 м/с
Источник: gismeteo.ua, objectiv.tv, vecherniy.kharkov.ua
Темы: погода
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