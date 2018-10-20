Сегодня 06:20
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 21 октября, воскресенье
Утром +12°C
Малооблачно
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 83%
Ветер: северо-восточный, 4 м/с
Днем +13°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 753 мм рт. ст.
Влажность: 74%
Ветер: северо-восточный, 5 м/с
Вечером +12°C
Пасмурно
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 70%
Ветер: северо-восточный, 5 м/с
Ночью +10°C
Облачно
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 79%
Ветер: северо-восточный, 4 м/с
Источник: gismeteo.ua
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