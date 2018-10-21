Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 68

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 22 октября, понедельник

Утром +10°C

Пасмурно

Давление: 755 мм рт. ст.

Влажность: 70%

Ветер: северо-восточный, 4 м/с

Днем +14°C

Пасмурно

Давление: 753 мм рт. ст.

Влажность: 61%

Ветер: северо-восточный, 3 м/с

Вечером +11°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 87%

Ветер: северный, 2 м/с

Ночью +9°C

Пасмурно

Давление: 750 мм рт. ст.

Влажность: 87%

Ветер: северо-западный, 3 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

Погода в Харькове подробно
21.10.2018 06:20    314
Погода в Харькове подробно
20.10.2018 06:19    337
Погода в Харькове подробно
19.10.2018 06:16    163
Погода в Харькове подробно
18.10.2018 06:16    440
Погода в Харькове подробно
17.10.2018 06:17    413
Вчені попереджають про величезний дефіцит пива. Це через глобальне потепління
17.10.2018 01:11    184
Погода в Харькове подробно
16.10.2018 06:16    367
Погода в Харькове подробно
15.10.2018 06:18    393
Погода в Харькове подробно
14.10.2018 06:19    379
Погода в Харькове подробно
13.10.2018 06:18    395
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 