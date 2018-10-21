Сегодня 06:17
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 22 октября, понедельник
Утром +10°C
Пасмурно
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 70%
Ветер: северо-восточный, 4 м/с
Днем +14°C
Пасмурно
Давление: 753 мм рт. ст.
Влажность: 61%
Ветер: северо-восточный, 3 м/с
Вечером +11°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 87%
Ветер: северный, 2 м/с
Ночью +9°C
Пасмурно
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 87%
Ветер: северо-западный, 3 м/с
Источник: gismeteo.ua
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