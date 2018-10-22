Погода в Харькове подробно

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Катастрофа в Европе: Рим подо льдом, в Испании наводнение

Мощная буря с градом прошлась по северу и центру столицы Италии — Риму в ночь на 22 октября. По центральным улицам плывут огромные куски льда.

Холодный ливень шел всего около получаса, но этого времени вполне хватило, чтобы обездвижить большую часть города. Итальянское издание Wanted in Rome сообщает о том, что многочисленные улицы Рима сковали потоки воды и льда, также непогода сломала несколько деревьев.

Также наполовину затопленной оказалась и древняя памятка, в которой хранятся мощи святых «Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами». Внутри здания вода поднялась до полуметра.

Из-за ливня затоплены дороги и некоторые станции метро — четыре из них пришлось закрыть. В Неаполе принято решение закрыть все школы.

Есть погибший. Пожарный погиб при оказании экстренной помощи в результате наводнения. Грузовик, в котором он ехал, перевернулся на затопленной дороге в Андалусии, мужчину смыло потоком воды. Вместе с ним в кабине было еще двое пожарных, которым удалось спастись.

Спустя несколько часов тело погибшего обнаружили в семи километрах от места происшествия.

На данный момент известно о шести закрытых автомагистралях для движения.

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Источник: gismeteo.ua

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