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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 24 октября, среда

Утром +9°C

Пасмурно, дождь

Давление: 733 мм рт. ст.

Влажность: 91%

Ветер: юго-западный, 6 м/с

Днем +9°C

Пасмурно, дождь

Давление: 731 мм рт. ст.

Влажность: 88%

Ветер: юго-западный, 5 м/с

Вечером +9°C

Малооблачно

Давление: 731 мм рт. ст.

Влажность: 91%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Ночью +5°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 733 мм рт. ст.

Влажность: 96%

Ветер: западный, 1 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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