Сегодня 06:15
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 24 октября, среда
Утром +9°C
Пасмурно, дождь
Давление: 733 мм рт. ст.
Влажность: 91%
Ветер: юго-западный, 6 м/с
Днем +9°C
Пасмурно, дождь
Давление: 731 мм рт. ст.
Влажность: 88%
Ветер: юго-западный, 5 м/с
Вечером +9°C
Малооблачно
Давление: 731 мм рт. ст.
Влажность: 91%
Ветер: юго-западный, 3 м/с
Ночью +5°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 733 мм рт. ст.
Влажность: 96%
Ветер: западный, 1 м/с
Источник: gismeteo.ua
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