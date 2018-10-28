Сегодня 06:17
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 29 октября, понедельник
В Харьков вернулось бабье лето
Утром +12°C
Пасмурно
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 97%
Ветер: южный, 3 м/с
Днем +17°C
Пасмурно
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 72%
Ветер: южный, 4 м/с
Вечером +15°C
Пасмурно
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 86%
Ветер: юго-восточный, 3 м/с
Ночью +11°C
Малооблачно, небольшой дождь
Давление: 756 мм рт. ст.
Влажность: 92%
Ветер: южный, 2 м/с
Источник: gismeteo.ua
Темы: погода
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