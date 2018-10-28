Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 44

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 29 октября, понедельник

В Харьков вернулось бабье лето

Утром +12°C

Пасмурно

Давление: 755 мм рт. ст.

Влажность: 97%

Ветер: южный, 3 м/с

Днем +17°C

Пасмурно

Давление: 755 мм рт. ст.

Влажность: 72%

Ветер: южный, 4 м/с

Вечером +15°C

Пасмурно

Давление: 755 мм рт. ст.

Влажность: 86%

Ветер: юго-восточный, 3 м/с

Ночью +11°C

Малооблачно, небольшой дождь

Давление: 756 мм рт. ст.

Влажность: 92%

Ветер: южный, 2 м/с

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

В Германии откроют стратегический запас нефти из-за засушливого лета
28.10.2018 10:52    129
Погода в Харькове подробно
28.10.2018 06:19    290
Погода в Харькове подробно
27.10.2018 06:18    334
В Украину возвращается бабье лето: стало известно, как долго будет тепло
26.10.2018 19:20    508
Погода в Харькове подробно
26.10.2018 06:15    429
Погода в Харькове подробно
25.10.2018 06:16    477
Погода в Харькове подробно
24.10.2018 06:15    495
Завтра в Харькове - дождь и ветер
23.10.2018 15:24    327
Синоптики предупреждают о похолодании в Харьковской области
23.10.2018 10:13    275
Погода в Харькове подробно
23.10.2018 06:16    590
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 