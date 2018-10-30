Погода в Харькове подробно

Сегодня 31 октября, среда

Утром +6°C

Ясно

Давление: 764 мм рт. ст.

Влажность: 79%

Ветер: юго-восточный, 6 м/с

Днем +11°C

Ясно

Давление: 764 мм рт. ст.

Влажность: 64%

Ветер: юго-восточный, 6 м/с

Вечером +7°C

Ясно

Давление: 766 мм рт. ст.

Влажность: 73%

Ветер: юго-восточный, 5 м/с

Ночью +5°C

Пасмурно

Давление: 767 мм рт. ст.

Влажность: 68%

Ветер: юго-восточный, 4 м/с

Источник: gismeteo.ua

-----

Природные катаклизмы в Европе усиливаются. Аномальный циклон захватил Италию, Францию, Испанию.

Во Францию пришла зима: в некоторых регионах выпало 40 сантиметров снега. Из-за сильного снегопада около 1400 человек оказались заблокированными на дороге, сообщает Anadolu.

По данным администрации департамента Верхней Луары, сильный снегопад заблокировал движение 900 автомобилей на трассе RN88. Из-за этого тысячи человек, которые были в автомобилях, разместились в спортивных залах близлежащих городов.

Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров. Из-за неблагоприятных погодных условий часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, 400 человек остались ночью на дороге.

Проблемы со светом наблюдаются в 195 000 домов в двух центральных регионах страны, Лимузен и Центр-Долина Луары.

Порывы ветра до 130 километров в час и сильные наводнения угрожают французскому острову Корсика. В то же время в континентальной части Франции синоптики прогнозируют метели, град и шквальный ветер.

От холода и снежной бури страдает и Испания. Из-за метели без электричества остались 53 тысячи домов. Больше всего пострадал северный регион Астурия, где ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как мы писали ранее, Рим накрыло льдом, а Венецию сильно затопило.

Число жертв непогоды в Италии достигло 11 человек. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Агентство ANSA сообщает, что в шести областях страны действует «красный» уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. Области, оказавшиеся в наибольшей степени затронутыми непогодой: Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино — Альто-Адидже. В Лигурии более 20 тыс. человек остались без электричества, а аэропорт Генуи временно приостановил работу.

В области Трентино — Альто-Адидже 170 человек с выходных заблокированы в гостиницах на перевале Стельвио из-за сильнейшего снегопада. А в Неаполе перекрыт ряд улиц из-за опасности обрушения элементов фасада зданий.

Наводнение в Венеции достигло исторического уровня — 1м 55 см. Такой уровень воды в городе фиксировали максимум 5 раз. Порывы ветра достигают 100 км/час., количество осадков в некоторых местах равно несколькомесячной норме.

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

Новости портала «Весь Харьков»