Погода в Харькове подробно
Сегодня 2 ноября, пятница
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Харьков пережил аномально теплый октябрь
Средняя температура в октябре составила 10-11 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы. "В целом можно отметить, что прошедший октябрь входит в десятку самых теплых за последние 50 лет", - отметили в областном гидрометцентре.
Как подчеркнули синоптики, особенно теплой была вторая декада октября, когда дневная температура превышала среднюю для этого периода на 10 градусов. Именно в это время в городе отмечались температурные рекорды.
На погоду в области влияли как циклоны, так и антициклоны, но во второй декаде октября преимущественно формировались антициклоны. Что касается осадков, то в Харькове их выпало около 20 мм (57% нормы), в области - 36 мм (120% нормы).
Температурные рекорды в 2018 г. были зафиксированы 15 октября (22,6 градуса), 16 октября (23,7 градуса), 17 октября (22,4) 18 октября (20,9 градуса), 19 октября (21,4 градуса) и 30 октября (18,6 градуса).
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Источники: gismeteo.ua, sq.com.ua