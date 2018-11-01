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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 2 ноября, пятница

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Харьков пережил аномально теплый октябрь

Средняя температура в октябре составила 10-11 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы. "В целом можно отметить, что прошедший октябрь входит в десятку самых теплых за последние 50 лет", - отметили в областном гидрометцентре.

Как подчеркнули синоптики, особенно теплой была вторая декада октября, когда дневная температура превышала среднюю для этого периода на 10 градусов. Именно в это время в городе отмечались температурные рекорды.

На погоду в области влияли как циклоны, так и антициклоны, но во второй декаде октября преимущественно формировались антициклоны. Что касается осадков, то в Харькове их выпало около 20 мм (57% нормы), в области - 36 мм (120% нормы).

Температурные рекорды в 2018 г. были зафиксированы 15 октября (22,6 градуса), 16 октября (23,7 градуса), 17 октября (22,4) 18 октября (20,9 градуса), 19 октября (21,4 градуса) и 30 октября (18,6 градуса).

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Источники: gismeteo.ua, sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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