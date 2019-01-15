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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 16 января, среда

Утром -7°C

Облачно

Давление: 739 мм рт. ст.

Влажность: 88%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Днем -4°C

Пасмурно, небольшой снег

Давление: 741 мм рт. ст.

Влажность: 87%

Ветер: западный, 4 м/с

Вечером -6°C

Пасмурно, небольшой снег

Давление: 745 мм рт. ст.

Влажность: 91%

Ветер: юго-западный, 3 м/с

Ночью -9°C

Малооблачно

Давление: 748 мм рт. ст.

Влажность: 92%

Ветер: западный, 3 м/с

Источники: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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