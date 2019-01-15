Сегодня 06:14
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 16 января, среда
Утром -7°C
Облачно
Давление: 739 мм рт. ст.
Влажность: 88%
Ветер: юго-западный, 3 м/с
Днем -4°C
Пасмурно, небольшой снег
Давление: 741 мм рт. ст.
Влажность: 87%
Ветер: западный, 4 м/с
Вечером -6°C
Пасмурно, небольшой снег
Давление: 745 мм рт. ст.
Влажность: 91%
Ветер: юго-западный, 3 м/с
Ночью -9°C
Малооблачно
Давление: 748 мм рт. ст.
Влажность: 92%
Ветер: западный, 3 м/с
Источники: gismeteo.ua
Темы: погода
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