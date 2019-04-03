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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 4 апреля, четверг

Утром +3°C

Облачно

Давление: 753 мм рт. ст.

Влажность: 59%

Ветер: северный, 3 м/с

Днем +5°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 63%

Ветер: северный, 4 м/с

Вечером +2°C

Пасмурно, небольшой дождь

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 92%

Ветер: западный, 2 м/с

Ночью 0°C

Пасмурно

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 95%

Ветер: северо-западный, 1 м/с

Источники: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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