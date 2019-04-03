Сегодня 06:16
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 4 апреля, четверг
Утром +3°C
Облачно
Давление: 753 мм рт. ст.
Влажность: 59%
Ветер: северный, 3 м/с
Днем +5°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 63%
Ветер: северный, 4 м/с
Вечером +2°C
Пасмурно, небольшой дождь
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 92%
Ветер: западный, 2 м/с
Ночью 0°C
Пасмурно
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 95%
Ветер: северо-западный, 1 м/с
Источники: gismeteo.ua
Темы: погода
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