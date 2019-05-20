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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Сегодня 21 мая, вторник

Утром +19°C

Ясно

Давление: 754 мм рт. ст.

Влажность: 45%

Ветер: юго-восточный, 5 м/с

Днем +24°C

Малооблачно

Давление: 752 мм рт. ст.

Влажность: 28%

Ветер: юго-восточный, 6 м/с

Вечером +20°C

Пасмурно

Давление: 751 мм рт. ст.

Влажность: 38%

Ветер: юго-восточный, 5 м/с

Ночью +16°C

Малооблачно, небольшой дождь

Давление: 750 мм рт. ст.

Влажность: 54%

Ветер: юго-восточный, 4 м/с

Источники: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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