Сегодня 06:15
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Погода в Харькове подробно
Сегодня 21 мая, вторник
Утром +19°C
Ясно
Давление: 754 мм рт. ст.
Влажность: 45%
Ветер: юго-восточный, 5 м/с
Днем +24°C
Малооблачно
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 28%
Ветер: юго-восточный, 6 м/с
Вечером +20°C
Пасмурно
Давление: 751 мм рт. ст.
Влажность: 38%
Ветер: юго-восточный, 5 м/с
Ночью +16°C
Малооблачно, небольшой дождь
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 54%
Ветер: юго-восточный, 4 м/с
Источники: gismeteo.ua
Темы: погода
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