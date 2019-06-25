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Погода в Харькове подробно

Сегодня 26 июня, среда

От жарких рекордов до настоящего похолодания: какой будет погода в Украине до конца недели

В Украине до конца недели ожидается 18-23 градусов тепла с обильными дождями и грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра, 26 июня, на большинство стран континента обрушится лютая жара. Во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии, и не только, воздух раскалится до +30 + 37 градусов.

В Украине 26 июня также будет сухо, ясно, солнечно - погоду будет определять антициклон. Однако, температура воздуха будет комфортней, чем на западе Европы, днем ​​ожидается +25 +30 градусов, немного выше на юге и востоке, до +30 +34 градусов. В Киеве среда будет солнечной с максимальной температурой воздуха +27 +29 градусов.

В четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди.

По словам синоптика, в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до +18 +23 градусов.

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Источники: gismeteo.ua, prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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