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Погода в Харькове подробно

Сегодня 19 октября, суббота

На найближчі вихідні в Харківській області прогнозується тепла погода, без опадів.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у суботу, 19 жовтня, в регіоні очікується 18-23 градуси тепла вдень і 4-9 градусів тепла вночі. Проте вночі та вранці місцями по області прогнозується туман, видимість 200—500 метрів.

У неділю, 20 жовтня, температура повітря вдень складе 17-22 градуси тепла, вночі — від + 4 до + 9 градусів.

Такий температурний режим із нічними та ранковими туманами має протриматися на Харківщині до кінця тижня.

А вже з 27 жовтня в області очікується різке похолодання. Температура вночі опуститься до 1 градуса морозу, вдень прогнозується від 5 до 10 градусів тепла.

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Источники: gismeteo.ua, slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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