Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:15
Просмотров: 43

Погода в Харькове подробно

Сегодня 22 октября, понедельник

Погода в Харькове подробно

В неділю над Україною спостерігалась найвища концентрація CO в світі, порівнювана лише з промисловими районами Китаю. Накрило пів-країни від Києва до Одеси, від Вінниці до Харкова.

Але у нас і близько немає такої концетрації людей і підприємств, як у Китаї. Що ж могло так забруднити повітря в Україні?

Правильна відповідь: «працьовитий та волелюбний народ палить листя і бадилля на городах». Ну може не весь, але 73 відсотки точно.

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Источники: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 