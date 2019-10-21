Погода в Харькове подробно

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В неділю над Україною спостерігалась найвища концентрація CO в світі, порівнювана лише з промисловими районами Китаю. Накрило пів-країни від Києва до Одеси, від Вінниці до Харкова.

Але у нас і близько немає такої концетрації людей і підприємств, як у Китаї. Що ж могло так забруднити повітря в Україні?

Правильна відповідь: «працьовитий та волелюбний народ палить листя і бадилля на городах». Ну може не весь, але 73 відсотки точно.

Источники: gismeteo.ua

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