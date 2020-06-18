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Погода в Харькове подробно
Сегодня 19 июня, пятница
В ближайшие дни в Харькове сохранится жара, однако синоптики прогнозируют небольшие осадки. Об этом сообщается на портале Gismeteo.
В пятницу, 19 июня, - облачно, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит плюс 23 град., днем - плюс 28 град.
В субботу, 20 июня, - переменная облачность, без осадков. Ночью - плюс 21 град., днем - плюс 29 град.
В воскресенье, 21 июня, - переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью - плюс 21 град., днем - плюс 30 град.
В понедельник, 22 июня, - малооблачно, дождь и гроза. Ночью - плюс 21 град., днем - плюс 26 град.
Источники: gismeteo.ua
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