Погода в Харькове подробно

Сегодня 19 июня, пятница

В ближайшие дни в Харькове сохранится жара, однако синоптики прогнозируют небольшие осадки. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

В пятницу, 19 июня, - облачно, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит плюс 23 град., днем - плюс 28 град.

В субботу, 20 июня, - переменная облачность, без осадков. Ночью - плюс 21 град., днем - плюс 29 град.

В воскресенье, 21 июня, - переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью - плюс 21 град., днем - плюс 30 град.

В понедельник, 22 июня, - малооблачно, дождь и гроза. Ночью - плюс 21 град., днем - плюс 26 град.

Источники: gismeteo.ua

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