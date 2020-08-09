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Погода в Харькове подробно

Сегодня 10 августа, понедельник

В июле этого года Харько побил температурные рекорды.

Так, 4-го июля в Харькове было +36 градусов, до этого рекордные +35,2 зафиксировали в городе в 1954 году. 5-го июля – +35,8 градуса, до этого самая высокая температура в Харькове в этот день была в 1979 году – +33,8 градуса. 6 июля – +35 градусов, до этого в 2002 году фиксировали рекордные +33,8 градуса.

"В последние годы у нас каждый год какой-то рекорд. Если я скажу, что это глобальное потепление, я буду права. Если я скажу, что это июль – самый жаркий месяц в году, опять я буду права. Если я скажу, что это самые длинные дни, короткие ночи, солнце греет, антициклон стоит, и все это прогревается, воздушная масса – тоже буду права", – отметила Ляшенко.

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Источники: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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