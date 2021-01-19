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Погода в Харькове подробно

Сегодня 20 января, среда

В Харькове резко потеплеет. Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, с 22 января погоду в Украине будет определять мощный атлантический циклон "Горан".

Теплые воздушные массы придут из районов Средиземного моря и Балканского полуострова. Ожидается резкое повышение как ночной, так и дневной температуры воздуха.

Так, ночью 22 января потеплеет до -2...-7° мороза, днем ​​до +1...+6° тепла. В течение 23-25 января сохранится аномально теплая погода с температурами в течение суток +2...+7° тепла, что на 7--12° выше климатической нормы. Ожидаются также туманы и небольшие дожди. Снежный покров постепенно сойдет.

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Источники: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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