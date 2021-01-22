Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:15
Просмотров: 87

Погода в Харькове подробно

Сегодня 23 января, суббота

За добу на Харківщині зафіксували температурний перепад у 31 градус!

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, потепління в області за останню добу відбулося дуже швидко. Тож якщо порівняти температурні показники від 8 години ранку 21 січня до 8 години ранку 22 січня, різниця по області склала від 17 до 31 градусів.

Найбільшу різницю синоптики зареєстрували в Ізюмі (31 градус) та Куп'янську (27 градусів).

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробноИсточник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

Погода в Харькове подробно
22.01.2021 00:15    257
В Украину идет потепление до + 11°
21.01.2021 09:48    307
Погода в Харькове подробно
21.01.2021 00:15    410
Погода в Харькове подробно
20.01.2021 00:15    343
На Харківщині за вихідні зафіксували 12 випадків обмороження
19.01.2021 06:27    171
Погода в Харькове подробно
19.01.2021 00:15    381
Как не переохладиться и не заболеть во время похолодания: советы от МОЗ (ИНФОГРАФИКА)
18.01.2021 06:53    250
Погода в Харькове подробно
18.01.2021 00:15    361
Полярний вихор і морози в Україні: наскільки аномальним є холод
17.01.2021 11:20    472
Погода в Харькове подробно
17.01.2021 00:15    494
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 