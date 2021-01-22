Погода в Харькове подробно

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За добу на Харківщині зафіксували температурний перепад у 31 градус!

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, потепління в області за останню добу відбулося дуже швидко. Тож якщо порівняти температурні показники від 8 години ранку 21 січня до 8 години ранку 22 січня, різниця по області склала від 17 до 31 градусів.

Найбільшу різницю синоптики зареєстрували в Ізюмі (31 градус) та Куп'янську (27 градусів).

Источник: gismeteo.ua

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