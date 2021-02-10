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Погода в Харькове подробно

Сегодня 11 февраля, четверг

На Харьков идет циклон Volker. Похолодание будет сопровождаться порывами западного ветра до 15-20 м/с и выпадением осадков в виде дождя с переходом в снег

27 января в Харькове зафиксировали температурный рекорд: в тот день было +5,4 градуса выше нуля. Как сообщили SQ в Харьковском гидрометцентре, это - рекорд для города, предыдущий температурный рекорд в этот день был зарегистрирован в 2002 году (+5,2 градуса).

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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