Погода в Харькове подробно

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На Харьков идет циклон Volker. Похолодание будет сопровождаться порывами западного ветра до 15-20 м/с и выпадением осадков в виде дождя с переходом в снег

27 января в Харькове зафиксировали температурный рекорд: в тот день было +5,4 градуса выше нуля. Как сообщили SQ в Харьковском гидрометцентре, это - рекорд для города, предыдущий температурный рекорд в этот день был зарегистрирован в 2002 году (+5,2 градуса).

Источник: gismeteo.ua

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