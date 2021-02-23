Погода в Харькове подробно

Сегодня 24 февраля, среда

В Харькове - ультраполярное вторжение. Чего ждать от погоды

После оттепели в Харьковскую область снова пришли морозы. Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, это результат ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы.

Так, в Харьковской области ожидается резкое понижение температуры: ночью до -11... -16° мороза, днем до -9... -14° мороза. Ночью по городу и области пройдет небольшой снег, а днем погода будет без осадков и с переменной облачностью. Ветер будет преобладать северо-восточный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

К счастью для харьковчан, похолодание будет недолги. По данным Sinoptik.ua, уже в пятницу, 26 февраля, в Харьков придет потепление. Ясная погода порадует днем, но ненадолго, все остальное время небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Температура воздуха ночью к концу рабочей недели повысится до +2 градусов, днем ожидается до +6 градусов выше нуля.

Напомним, под Харьковом в середине февраля в разгар учебного процесса временно закрыли школу в селе Волохов Яр Чугуевского района. Школе не хватало топливных брикетов, чтобы обогреть здание. Волохово-Ярский УВК посещают 107 учеников, включая дошкольное подразделение. Из-за проблем с отоплением 19 дошкольников отправили по домам, а школьников перевели на смешанную форму обучения.

А 2 февраля на биостанции ХНУ им. Каразина по традиции разбудили главного украинского синоптика - байбака Тимку IV - и он предсказал раннюю весну. Смотрительница биостанции Надежда Токарская вытащила достала сурка из домика, и из-за пасмурной погоды Тимка не увидел своей тени. Согласно примете, скоро придет весна. Если бы сурок увидел собственную тень, зима была бы еще долгой.

Источник: gismeteo.ua

Новости портала «Весь Харьков»