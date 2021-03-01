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Погода в Харькове подробно

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Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Погода в Харькове подробно

Колебания в 30 градусов: Харьков пережил аномальный февраль

В феврале 2021 года "температурные качели" погоды в Харькове и области составили больше 30 градусов. По данным с метеорологической станции Харькова, норма среднемесячной температуры февраля в нашем регионе: -3.8°.

Фактическая температура прошлого месяца по данным наблюдений: -5.0°, так что отклонение от нормы составило - 0.5°. Кроме того, норма суммы осадков в феврале: 33 мм. Выпало осадков: 60 мм. Это - 181% от нормы.

Самая низкая температура воздуха (-20.6°) была 17 февраля. Самая высокая температура воздуха (12.1°) была 26 февраля.

Отметим, что зима 2020-2021 в Харькове отличалась резкими скачками температуры: не один раз за сутки она менялась на 10 и больше градусов. Так, в конце января суровые крещенские морозы (в отдельных районах было почти минус 30) фактически в один день сменились плюсовой температурой.

В середине февраля теплая дождливая погода в Харькове резко, в течение одного дня, сменилась сильными морозами. Еще в пятницу утром в городе была плюсовая температура, шел сильный дождь. Выпавший в начале недели снег растаял, на дорогах было много воды. К вечеру сильно похолодало, температура опустилась ниже нуля, подморозило. Сначала пошел ледяной дождь, потом – град, потом – снег. В результате дороги покрылись коркой льда, который сверху припорошило снегом.

Кстати, 2 февраля на биостанции ХНУ им. Каразина по традиции разбудили главного украинского синоптика - байбака Тимку IV - и он предсказал раннюю весну. Смотрительница биостанции Надежда Токарская вытащила достала сурка из домика, и из-за пасмурной погоды Тимка не увидел своей тени. Согласно примете, скоро придет весна. Если бы сурок увидел собственную тень, зима была бы еще долгой.

Источник: gismeteo.ua, sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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