Погода в Харькове подробно

Сегодня 29 июля, четверг

Ураганная тревога – 2 на Харьковщине: опять обещают грозы и град

Об ожидаемом ухудшении погоды предупредили в ГСЧС.

Новым днем “погодного Армагеддона” в Украине назначили 29 июля. По информации пресс-службы ГСЧС Украины, грозы ожидают по всей территории, кроме южных областей. Град и ураганный ветер – в основном в западных и центральных областях, а также “отдельных районах”.

Информацию службы по чрезвычайным ситуациям подтверждает и прогноз Харьковского гидрометцентра на 29 июля: дождь, гроза и днем местами град. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с. При этом жара не отступит – днем 29 июля прогнозируют до + 34°.

Источник: gismeteo.ua

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