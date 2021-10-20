Погода в Харькове подробно

Сегодня 21 октября, четверг

На Харьков идут шквалы

Харьковчан предупреждают о сложных погодных условиях. По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня, 21 октября, на территории региона днем ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

В связи с погодными условиями в регионе объявлен повышенный, желтый уровень опасности.

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии добавили, что сильный шквальный ветер может повредить зеленые насаждения и элементы инфраструктуры.

Источник: gismeteo.ua

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