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Погода в Харькове подробно
Сегодня 21 октября, четверг
На Харьков идут шквалы
Харьковчан предупреждают о сложных погодных условиях. По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня, 21 октября, на территории региона днем ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.
В связи с погодными условиями в регионе объявлен повышенный, желтый уровень опасности.
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии добавили, что сильный шквальный ветер может повредить зеленые насаждения и элементы инфраструктуры.
Источник: gismeteo.ua
Темы: погода
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