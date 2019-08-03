Покупаем запчасти на телефоны: типы и особенности изделий, выбор продавца

Если выделить наиболее частые поломки телефонов, то самыми распространенными будут поломка дисплея, разъемов и проблемы с батареями. В первых строках находится и попадание влаги внутрь устройства. Из-за этой причины выходит из строя практически любая деталь.

Большинство распространенных поломок решают установкой новых запчастей — остается только выбрать, на какие детали ориентироваться. Тот, кто собирается заказать запчасти на телефон, должен знать: рынок предлагает три типа продукции в зависимости от того, как она попадает к покупателю.

Б/у запчасти: детали после восстановления

Восстановленные запчасти на телефоны — это детали, которые изымаются из уже использованных устройств.

Плюсы деталей следующие: дешевизна, доступность, потенциально достойные сроки работы. Нередки случаи, когда восстановленные запчасти служат не намного меньше, чем новые. Но зато и риски высокие: качество восстановления будет под вопросом, поэтому клиент рискует потратить деньги впустую.

Запчасти из новых разобранных устройств

Если устройство купили, а затем вернули из-за брака, нередко часть его деталей забирается для продажи. Технически эти запчасти еще нельзя назвать бывшими в употреблении, поскольку их только поставили, а затем изъяли из аппарата.

Плюсы этого типа продукции очевидны: качество, ни в чем не уступающее оригиналу, но более низкая по сравнению с новыми оригиналами цена. Минус — опасность получить вместо подходящего изделия не оригинал, а подделку либо поломанную деталь.

Оригинальные запчасти

Если нужно купить запчасти на телефон и не прогадать с характеристиками, оригиналы станут лучшим решением. Такие детали имеют ряд плюсов:

- Большой запас прочности.

- Полная совместимость с другими деталями.

- Наличие гарантии от производителя.

Минус: в более высокой стоимости и в том, что покупатель не всегда знает, какому поставщику и продавцу доверять.

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