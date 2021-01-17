Полярний вихор і морози в Україні: наскільки аномальним є холод

В Україну зайшла північна повітряна маса, яка принесла з собою відчутне похолодання.

Метеорологи згадують про "арктичний вихор" та "звіра зі сходу" - холод, що рухається з північного сходу, з-за сибірських просторів за полярним колом.

Але українська синоптик Наталія Діденко заспокоює - теперішні морози є звичайними для помірно континентальної української зими.

Разом з тим, прорив таких арктичних мас на південь, хоч і не є провісником апокаліпсису чи пробною версією "ядерної зими", але цілком може вважатися одним з ефектів змін клімату - побічним наслідком застарілого поняття "глобальне потепління".

* Арктичний "звір зі Сходу"

Арктичний вихор з півночі дотягнувся до України

"Прогнози кажуть про сильний холод, і не лише у Північній Америці чи Азії, а й у Європі. Пригадуєте термін "полярний вихор"? Він повертається", - розповідає метеоролог CNN Том Сатер.

За його словами, на Європу рухається охолоджене повітря з-за полярного кола, яке також називають "звіром зі Сходу" (Beast from the East). Так у 2018 році прозвали сибірський циклон, що засипав Європу і Британію снігом; ще так називали російського гігантського боксера Миколу Валуєва.

У CNN прогнозують, що "арктичний звір зі сходу" охолодить багато регіонів від північної Росії аж до Середземномор'я - його холодне дихання відчують навіть Афіни.

"У другій половині цього тижня в східній та центральній частинах Європи, включно з Балканами, стане надзвичайно холодно. Сильні холоди йтимуть з локальними зимовими штормами", - попереджав портал про екстремальну погоду Severe Weather Europe.

* Чи аномальні ці холоди для України?

Утім, українські метеорологи заспокоюють - жодних апокаліптичних холодів з "білими ходоками", полярними ведмедями і флешбеками з фільму "Післязавтра" очікувати не варто.

"Похолодання взимку для помірно континентального клімату України - абсолютно природне явище. Морози, які очікуються, - вночі до мінус 15-20 градусів - також трапляються в Україні фактично кожної зими. Тому роздмухувати якісь сенсації з похолодання не дуже доречно", - каже BBC News Україна синоптик Наталія Діденко.

Десь у низинах похолодати може навіть до 23-25 градусів морозу.

Але послаблення морозів можна очікувати вже з 21 січня.

"Як може в січні вважатися аномалією похолодання до 15 градусів морозу?" - запитує синоптик.

"Інше питання, що похолодання після тривалого відносно теплого періоду є викликом для людських організмів і теплових мереж. Синоптики про це завчасно попереджали і до цього готувалися", - додає вона.

За словами Наталії Діденко, повітряні маси з півдня та півночі періодично змінюють одна одну над Україною.

"Взимку трапляються і виходи південних повітряних мас у вигляді циклонів, які приносять опади, зниження атмосферного тиску та часто потепління. Переміщуючись з південного заходу на північний схід, залишаючи Україну, вони звільняють місце для вторгнення арктичної повітряної маси з північного сходу, з Арктики", - каже синоптик.

"Дуже часто плутають, коли кажуть "похолодало в Москві - похолодає і в Києві". Це дуже некоректне порівняння, адже Москва - це не Арктика. Арктичний регіон значно північніше", - додає Наталія Діденко.

* Як зруйнувався полярний вихор

Полярний вихор на початку грудня. Ще цілий

Водночас нинішнє переміщення арктичних мас пов'язане з більш глобальними процесами, зокрема зі згаданим арктичним або полярним вихором.

Утворюється він через різницю між теплим повітрям на півдні, де тиск вищий, і холодним повітрям на півночі з нижчим тиском.

Вищий тиск не дозволяє холодним масам рухатися на південь, закупорюючи їх там.

А оскільки Земля обертається, то північне повітря починає закручуватися навколо полюсу - так утворюються вітри полярного вихору (Polar Vortex).

Він нагадує величезний циклон над Північним Полюсом висотою понад 30 км.

Проблеми виникають, коли взимку надто тепло.

Тоді може виникати явище "раптового стратосферного потепління" - швидкого зростання температури на висоті від 10 до 50 км у стратосфері над полюсом чи у приполярних областях.

За даними порталу Severe Weather Europe, саме це і сталося 5 січня над Північним полюсом.

Сильний і теплий антициклон, що сформувався над північним Тихим Океаном і Східною Азією й був посилений європейськими теплими масами, розбив ядро арктичного вихору на дві частини - одну над Північною Америкою, іншу - над Європою.

Червона тепла маса антициклону розбила ядро полярного вихору на дві частини

Перед цим температури у цьому ядрі були звично холодними для цієї пори року - 80 градусів морозу й нижче десь над Гренландією.

Через руйнування полярного вихору крижані арктичні маси рушили на південь й принесли холод в Україну та інші європейські країни, а також у США.

Спочатку це мало відчувалося на поверхні планети, адже все відбувалося у стратосфері, але за кілька днів події там далися взнаки і внизу.

Схожі випадки траплялися у 2018 році, та особливо - у 2014-у, коли сніг та холод з полярної Канади дістався США - CNN згадує, як тоді виникали труднощі з транспорт а бензин дорожчав від одних прогнозів морозу.

Так арктична погода поширилювалася від полюсу взимку 2018 року

Ось так теплий грудень-2020 у Європі та Азії призвів до холодів у січні-2021.

Це той випадок, коли "глобальне потепління" насправді означає похолодання, саме тому цей термін вважають застарілим для розуміння змін клімату Землі.

Схожий ефект має і загальне відтавання Сибіру чи танення льодовиків у Гренландії - у перспективі таке потепління в Арктиці може призводити до більш суворих зим у Північній півкулі.

* Що далі?

Через зруйнований полярний вихор деякі метеорологи прогнозують досить холодну другу половину зими 2020/2021.

"Прогнози зимової погоди на другу половину січня 2021 року дивовижно нагадують січень 1929 року. То була одна з найхолодніших зим минулого століття", - пише Андрей Фліс з Severe Weather Europe.

Взимку 1928/1929 року арктичний вир також розпався на дві маси холодного повітря над Європою і Північною Америкою.

На початку лютого тоді в Києві зареєстрували одну з найнижчих температур за історію спостережень - 32,2 градуси морозу, а середня температура лютого опустилася майже до 16 градусів нижче нуля.

Навряд чи зараз буде так само холодно, як сто років тому, кажуть синоптики, але подихи далекої Арктики періодично будуть про себе нагадувати.

Источник: bbc.com

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