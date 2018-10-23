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Pornhub вложил 25 000 долларов в науку

Pornhub вложил 25 000 долларов в науку

Pornhub выделил грант в размере 25 000 долларов на исследования порно.

Обладателями солидной премии “Pornhub Cares” стали психолог из Канзасского университета (США) Омри Гиллат и его коллеги Атерет Гевиртц-Мейдан и Кэти Адамс. Их совместная работа посвящена позитивным и негативным эффектам от просмотра порнографии.

Психологи потратят грант на исследование, которое определит связь между отношением к порно, типом привязанности, сексуальным поведением, гендером и другими параметрами. Проект Гиллата выделили среди тысяч подобных, говорится в пресс-релизе.

Аспирантка Канзасского университета Кэти Адамс в своей работе сосредоточилась на исследовании близких отношений и сексуальности. Доктор Атерет Гевиртц-Мейдан — сексолог, недавно защитившая диссертацию в Университете Нью-Гэмпшира (США).

Исследования психологов будут опубликованы на специальной странице Pornhub, посвященной сексуальному образованию.

Источник: changeua.com

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