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Последние звонки, ВНО и каникулы: в мэрии рассказали, когда в Харькове завершается учебный год

Последние звонки, ВНО и каникулы: в мэрии рассказали, когда в Харькове завершается учебный год

Первый тест по ВНО харьковские школьники сдадут 21 мая, а 4 июня в Харькове завершится учебный 2020/2021 год.

Об этом сегодня, 18 мая, на рабочем совещании в Харьковском городском совете сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, передает пресс-служба горсовета.

По ее словам, чтобы не терять учебный день, 4 июня у школьников будут еще уроки, а 5 июня пройдут праздники последнего звонка.

Ольга Деменко отметила, что в эту пятницу, 21 мая, 11-классники пройдут первое тестирование ВНО по химии, и на следующей неделе сдадут еще три теста по иностранным языкам и математике. В частности, 28 мая тест по математике в городских учебных учреждениях будут сдавать более 15 тысяч учащихся из Харьковской области, в том числе 7,5 тысяч - из Харькова.

Также директор департамента напомнила, что все, кто сдаст тест на 200 баллов, получат премии.

В прошлом году получили по 10 тысяч гривен за каждый 200-балльный результат по ВНО 26 харьковских выпускников.

Она также отметила, что после учебного года в харьковских школах будут работать пришкольные оздоровительные лагеря.

 

Агентство Телевидения Новости

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